Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу. Первый двигался со скоростью 12 метров/минуту, а второй 8 метров/минуту. Через некот орое время один из пловцов добрался до берега, а другому осталось ...
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу. Первый двигался со скоростью 12 метров/минуту, а второй 8 метров/минуту. Через некот орое время один из пловцов добрался до берега, а другому осталось проплыть ещё 80 метров. На каком расстояние от берега находится лодка?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Разрыв в 80 метров между ними образовался за 80/(12-8) = 20 минут, потому что за минуту разрыв на 4 метра растет. Значит, за 20 минут быстрый пловец проплыл ровно все расстояние от лодки до берега. Значит, оно 12*20 = 240 метров.