Два пловца начали одновременное движение от одной лодки к берегу. Первый двигался со скоростью 12 метров/минуту, а второй 8 метров/минуту. Через некот орое время один из пловцов добрался до берега, а другому осталось проплыть ещё 80 метров. На каком расстояние от берега находится лодка?