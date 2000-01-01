Два поізди вирушили одночасно з двохпунктів відстань між якими 450 км. Швидкість одного з них 80 км/год а другого - 70 км/год. на якій відстані вони будуть через 2 год якщо во ни рухаются в протилежних напрямках? ...
Два поізди вирушили одночасно з двохпунктів відстань між якими 450 км. Швидкість одного з них 80 км/год а другого - 70 км/год. на якій відстані вони будуть через 2 год якщо во ни рухаются в протилежних напрямках?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
80+70=150 км/год швидкість віддалення 150*2=300 км подолають за 2 години 450=300=750 км буде між ними =====================================