Два поезда шли навстречу друг другу. Один шел 250км со скоростью 50км/ч., а другой про??хал 300 км. Какова скорость второго автомобиля? (2 задача)-Теплоход шёл по озеру 2 часа со скоростью 43км/ч., а затем 3 часа вверх по тече...

Математика
Два поезда шли навстречу друг другу. Один шел 250км со скоростью 50км/ч., а другой про??хал 300 км. Какова скорость второго автомобиля? (2 задача)-Теплоход шёл по озеру 2 часа со скоростью 43км/ч., а затем 3 часа вверх по течению со скоростью 40км/ч. Какой путь прошел теплоход? (3 задача)-Два велосипедиста ехали навстречу друг другу. Велосипедист проехал 39км со скоростью 13км/ч., а второй велосипедист проехал до встречи 51км. С какой скоростью ехал второй велосипедист?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Задача 1 t=s:v t=250:50=5часов v=s:t v=300:5=60=скорость 2го авто 3 задача t=s:v t=39:13=3 v=s:t v=51:3=17=скорость второго велосипедиста
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