Два поезда шли навстречу друг другу. Один шел 250км со скоростью 50км/ч., а другой про??хал 300 км. Какова скорость второго автомобиля? (2 задача)-Теплоход шёл по озеру 2 часа со скоростью 43км/ч., а затем 3 часа вверх по тече...

Математика

Два поезда шли навстречу друг другу. Один шел 250км со скоростью 50км/ч., а другой про??хал 300 км. Какова скорость второго автомобиля? (2 задача)-Теплоход шёл по озеру 2 часа со скоростью 43км/ч., а затем 3 часа вверх по течению со скоростью 40км/ч. Какой путь прошел теплоход? (3 задача)-Два велосипедиста ехали навстречу друг другу. Велосипедист проехал 39км со скоростью 13км/ч., а второй велосипедист проехал до встречи 51км. С какой скоростью ехал второй велосипедист?

Автор: Гость