Два поезда шли навстречу друг другу со станций расстояние между которыми 385 килом??тров первый поезд отправился навстречу первый поезд отправился на 2:00 часа раньше и двигался со средней скоростью 53 километров в час через 3 ...

Математика

Два поезда шли навстречу друг другу со станций расстояние между которыми 385 килом??тров первый поезд отправился навстречу первый поезд отправился на 2:00 часа раньше и двигался со средней скоростью 53 километров в час через 3 часа после отправления второго поезда они встретились вычислить среднюю скорость второго поезда

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