Два поезда шли навстречу друг другу со станций расстояние между которыми 385 килом??тров первый поезд отправился навстречу первый поезд отправился на 2:00 часа раньше и двигался со средней скоростью 53 километров в час через 3 ...
Математика
Два поезда шли навстречу друг другу со станций расстояние между которыми 385 килом??тров первый поезд отправился навстречу первый поезд отправился на 2:00 часа раньше и двигался со средней скоростью 53 километров в час через 3 часа после отправления второго поезда они встретились вычислить среднюю скорость второго поезда
Ответ(ы):
Гость:
2 часа + 3 часа = 5 часов двигался первый поезд. 53 км/час * 5 час = 265 км прошел первый поезд до встречи 385 км - 265 км = 120 км прошел второй поезд до встречи 120 км : 3 час = 40 км/час скорость второго Ответ: средняя скорость второго поезда - 40 км/час
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