Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние ??ежду которыми равно 600 километров Найдите скорость первого поезда если известно что скорость второго поезда равна 90 километров в час и Поезда в...

Математика
Два поезда выехали одновременно навстречу друг другу Из двух городов расстояние ??ежду которыми равно 600 километров Найдите скорость первого поезда если известно что скорость второго поезда равна 90 километров в час и Поезда встретились через 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90*3= 270 км -  расстояние, которое проехал второй поезд до момента встречи 2) 600-270= 330 км  - расстояние,  которое проехал первый поезд до момента встречи 3) 330:3= 110 км/ч - скорость первого поезда Ответ: 110 км/ч скорость первого поезда.
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