Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях. Один поезд движется со скоростью 60 км/ч, другой - 90 км/ч.На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 2 ч? Через сколько ...

Математика

Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях. Один поезд движется со скоростью 60 км/ч, другой - 90 км/ч.На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 2 ч? Через сколько времени расстояние между поездами будет 450 км?

Автор: Гость