Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях. Один поезд движется со скоростью 60 км/ч, другой - 90 км/ч.На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 2 ч? Через сколько ...
Математика
Два поезда выехали с одной и той же станции одновременно в противоположных направлениях. Один поезд движется со скоростью 60 км/ч, другой - 90 км/ч.На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 2 ч? Через сколько времени расстояние между поездами будет 450 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60+90)×2=150×2=300 км будет между ними через 2 ч 450÷(60+90)=450÷150=3 ч нужно , чтобы между ними было 450км
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