Два поезда выехали выехали с одной и той же станции одновременно в одном направле??ии один поезд движется со скоростью 50 километров час другой 60 км в час На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа На сколь...

Математика
Два поезда выехали выехали с одной и той же станции одновременно в одном направле??ии один поезд движется со скоростью 50 километров час другой 60 км в час На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа На сколько часов один поезд прибывает раньше другого на станцию находящуюся на расстоянии 600 километров от места отправления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60*3-50*3=30 км (на таком расстоянии окажутся поезда через три часа) 2) 600:60=10 часов потратит второй поезд 3) 600:60=12 часов потратит первый поезд 4) 12-10=2 на такое время второй поезд придет раньше
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