Два поезда выехали выехали с одной и той же станции одновременно в одном направле??ии один поезд движется со скоростью 50 километров час другой 60 км в час На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа На сколь...

Математика

Два поезда выехали выехали с одной и той же станции одновременно в одном направле??ии один поезд движется со скоростью 50 километров час другой 60 км в час На каком расстоянии друг от друга окажутся поезда через 3 часа На сколько часов один поезд прибывает раньше другого на станцию находящуюся на расстоянии 600 километров от места отправления

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