Два поезда вышли из двух городов одновременно на встречу друг другу. Один поезд шёл со скоростью 63 км/ч.С какой скоростью шёл второй поезд,если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.

Математика

Два поезда вышли из двух городов одновременно на встречу друг другу. Один поезд шёл со скоростью 63 км/ч.С какой скоростью шёл второй поезд,если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.

Автор: Гость