Два поезда вышли из двух городов одновременно на встречу друг другу. Один поезд шёл со скоростью 63 км/ч.С какой скоростью шёл второй поезд,если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.
Математика
Два поезда вышли из двух городов одновременно на встречу друг другу. Один поезд шёл со скоростью 63 км/ч.С какой скоростью шёл второй поезд,если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 564:4=141(км/ч)-общая скорость поездов2)141-63=78(км/ч)-скорость второго поездаОтвет:78 км/ч скорость второго поезда.
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