Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 часа и прошел на 180 км меньше первого Какое расстояние проехал каждый поезд

Математика

Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 часа и прошел на 180 км меньше первого Какое расстояние проехал каждый поезд

Автор: Гость