Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 часа и прошел на 180 км меньше первого Какое расстояние проехал каждый поезд

Математика
Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 часа и прошел на 180 км меньше первого Какое расстояние проехал каждый поезд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 ч 180/2=90км ч  180/4=40 км ч 90*4=360км 40*4=180км
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