два поезда вышли одновременно на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 км через 3 часа они встретились какова скорость кажд ого поезда если известно что скорость одного больше на 5 км/ч чем ...
два поезда вышли одновременно на встречу друг другу из двух городов расстояние между которыми 495 км через 3 часа они встретились какова скорость кажд ого поезда если известно что скорость одного больше на 5 км/ч чем другого
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х скорость первого поезда х+5 скорость второго х+ х +5)=495:3 2х+5=165 2х=160 х=80 км ч х+5 =85 км ч скорость второго поезда