Два повара, работали вместе, очистили 300 картофелин .Первый очищал 3 картофелины в ??инуту , второй -2 .Сколько времени они потратили ?

Математика

Два повара, работали вместе, очистили 300 картофелин .Первый очищал 3 картофелины в ??инуту , второй -2 .Сколько времени они потратили ?

Автор: Гость