Два повара, работали вместе, очистили 300 картофелин .Первый очищал 3 картофелины в ??инуту , второй -2 .Сколько времени они потратили ?

Математика
Два повара, работали вместе, очистили 300 картофелин .Первый очищал 3 картофелины в ??инуту , второй -2 .Сколько времени они потратили ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300:(3+2)=60  ответ 1 час
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