Два предложений с словом дизайнер

Два предложений с словом дизайнер

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дизайнер -це професія творчої особистості . Відомий дизайнер отримував купу овацій коли його моделі виходили на сцену .
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