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Два предложений с словом дизайнер
Два предложений с словом дизайнер
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дизайнер -це професія творчої особистості . Відомий дизайнер отримував купу овацій коли його моделі виходили на сцену .
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