Два прямоугольника имеют одинаковую площадь, равную 70м2.Известно, что у первого прямоугольника длина на 4 метра больше, а ширина на 2 м меньше, чем у второго прямоугольника. Найти стороны этих прямоугольников. помогите , заран...

Математика

Два прямоугольника имеют одинаковую площадь, равную 70м2.Известно, что у первого прямоугольника длина на 4 метра больше, а ширина на 2 м меньше, чем у второго прямоугольника. Найти стороны этих прямоугольников. помогите , заранее спасибо!

Автор: Гость