Два проводника сопротивлением 6 и 9 ом, соединённые между собой параллельно, подключены к батарее с ЭДС 2В и внутренним сопротивлением 0,4 ОМ. Определите силу тока, протикающего через второй проводник.

Физика

Два проводника сопротивлением 6 и 9 ом, соединённые между собой параллельно, подключены к батарее с ЭДС 2В и внутренним сопротивлением 0,4 ОМ. Определите силу тока, протикающего через второй проводник.

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