Два проводника сопротивлением 6 и 9 ом, соединённые между собой параллельно, подключены к батарее с ЭДС 2В и внутренним сопротивлением 0,4 ОМ. Определите силу тока, протикающего через второй проводник.
Физика
Два проводника сопротивлением 6 и 9 ом, соединённые между собой параллельно, подключены к батарее с ЭДС 2В и внутренним сопротивлением 0,4 ОМ. Определите силу тока, протикающего через второй проводник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила тока при параллельном соединение проводников равна I=I1+I2 I2=I-I1 I1=ЭДС/R1+r I=ЭДС/(R1+R2/R1*R2)+r I2= (ЭДС/(R1+R2/R1*R2)+r) - (ЭДС/R1+r) I2=(2B/(6 Ом+9 Ом/6*9 Ом)+0.4 Ом) - (2В/6 Ом + 0.4 Ом) = 2.6А Ответ: 2.6 А
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