Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина одногопрямоугольника равна 7,5 см, а ширина 6,4 см. Ширина второгопрямоугольника 4 см. Найдите периметр второго прямоугольника.
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина одногопрямоугольника равна 7,5 см, а ширина 6,4 см. Ширина второгопрямоугольника 4 см. Найдите периметр второго прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр второго прямоугольника равен 5,7 сантиметров
Гость:
7,5*6,4=48-площадь первого 48:4=12 - длина второго (12+4)*2=32 см периметр второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
По словам американского дипломата А.Гарримана, в сентябре 1941г. Сталин сказал ему: "У нас нет никаких иллюзий, будто они (русские люди) сражаются ...
Алгебра
в параллелепипеде длина равна 36 мм высота в 6 раз меньше длины а ширина равна среднему арифметическому чисел длины и высоты найди объем этого пара...
Математика
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу на лошадях выехали два всадника. Скорость одного из них 18,5 км/ч, а скорость другого в 1,2 раза ...
Математика
Расположи в порядке возрастания: 3\5м, 4\5 дм , 1\4 м, 7\20 м, 2\5 дм, 1\2 дм, 4\5 м.Все эти чёрочки между цифрами (должны быть внизу под цифрой...