Два различных трехзначных числа назовём родственниками, если для их записи испол??зуется один и тот же набор цифр. Сколько трехзначных чисел с суммой цыфр 5 имеют ровно по 2 родственника ? Только быстрее плиз !)

Математика

Два различных трехзначных числа назовём родственниками, если для их записи испол??зуется один и тот же набор цифр. Сколько трехзначных чисел с суммой цыфр 5 имеют ровно по 2 родственника ? Только быстрее плиз !)

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