Два различных трехзначных числа назовём родственниками, если для их записи испол??зуется один и тот же набор цифр. Сколько трехзначных чисел с суммой цыфр 5 имеют ровно по 2 родственника ? Только быстрее плиз !)

Математика
Два различных трехзначных числа назовём родственниками, если для их записи испол??зуется один и тот же набор цифр. Сколько трехзначных чисел с суммой цыфр 5 имеют ровно по 2 родственника ? Только быстрее плиз !)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У числа 221 — два родственника (212 и 122)
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