Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 10 и 3, а объём параллелепипеда равен 360. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.
Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 10 и 3, а объём параллелепипеда равен 360. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда.
Ответ(ы):
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V=a*b*c a=10, b=3 V=360 360=10*3*c, c=12 Sполн. пов=Sбок.пов+2Sосн Sполн.пов=2*(a+b)*c+2*a*b Sполн.пов=2*(10+3)*12+2*10*3=312+60 Sполн.пов.=372