Два ребра прямоугольного параллелепипеда,выходящие из одной вершины,равны 12 см и 12 см. Диагональ параллелепипеда равна 18см. Найдите объём.
Два ребра прямоугольного параллелепипеда,выходящие из одной вершины,равны 12 см и 12 см. Диагональ параллелепипеда равна 18см. Найдите объём.
Ответ(ы):
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Формула диагонали: ________________ d = / a1^2 + a2^2+ a3^2 _______________ a3=/d^2 - a1^2 - a2^2 _______________ a3 = /18^2 - 12^2 - 12^2 _____________ ___ a3 = /324 - 144 - 144 = /36 = 6см Объем: 12*12*6=864см3.