Два робітники за 4 години зібрали 64 ящики винограду.Скільки ящиків збере один робітник за 9 годин?
Математика
Два робітники за 4 години зібрали 64 ящики винограду.Скільки ящиків збере один робітник за 9 годин?
Ответ(ы):
Гость:
64 подели на 4 равно 16+16=32 это за 8 часов 16 подели на 4=4 ящика за час 32+4=36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
1.Элемент,электронная формула которого 1s22s22p63s23p1 образует высший оксид, проявляющий свойства: 1)Несолеобразующего 2)Кислотного 3)Основного ...
Алгебра
Чему равен sin 15? Ответы: 1. корень из 2/4 *((корень из 3)+1) 2.корень из 2/4*((корень из 3)-1) 3. корень из 3/4*((корень из 2)-1) 4. ко...
Математика