Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?
Математика
Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200•2=2400 Ответ:2400киллометров второй самолёт.
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