Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?

Математика

Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?

Автор: Гость