Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?

Математика
Два самолёта вылетели одновременно с аэродрома в противоположном направлении. Один из них пролетел 1200 км. Сколько километров пролетит за то же время другой самолёт, если скорость его была вдвое больше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200•2=2400 Ответ:2400киллометров второй самолёт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Посмотри на картинки и напиши ответы на вопросы
Ответить
Алгебра
Решите уравнение x^4 -9x^2/3x^2*(x+3)=0
Ответить
Математика
√(3x-8)=5 (вся левая часть под корнем. Решить уравнение)
Ответить
Математика
(2-a)^3 упростить выражение
Ответить
Английский язык
Составь вопросы.ответь на них с помощю рисунка
Ответить