Два шара, массы которых м1=10кг и м2=90кг, расположены на расстоянии r=10м друг от друга . На каком расстоянии от первого шара надо поместить третий шар, чтобы результирующая сил притяжения его к первым двум шарам равна нулю ?

Физика

Два шара, массы которых м1=10кг и м2=90кг, расположены на расстоянии r=10м друг от друга . На каком расстоянии от первого шара надо поместить третий шар, чтобы результирующая сил притяжения его к первым двум шарам равна нулю ?

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