Два шара, массы которых м1=10кг и м2=90кг, расположены на расстоянии r=10м друг от друга . На каком расстоянии от первого шара надо поместить третий шар, чтобы результирующая сил притяжения его к первым двум шарам равна нулю ?
Физика
Два шара, массы которых м1=10кг и м2=90кг, расположены на расстоянии r=10м друг от друга . На каком расстоянии от первого шара надо поместить третий шар, чтобы результирующая сил притяжения его к первым двум шарам равна нулю ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила притяжения определяется законом тяготения Ньютона F = G*m1*m2/R^2 Здесь G = 6,673*10^(-11) Н*м^2/кг^2 - гравитационная постоянная m1 = m2 = 10 т = 10000 кг - массы тел R = 1 м - расстояние между ними. Подставляешь и находишь. Если не помогла, то извини)
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