Два спичечных автомата выпускают каждый по 30000 спичек в минуту и упаковывают их в ??оробки: один по 50 штук' другой по 60 штук.Какой автомат упаковывает больше коробок спичек в минуту и на сколько коробок больше?
Математика
Два спичечных автомата выпускают каждый по 30000 спичек в минуту и упаковывают их в ??оробки: один по 50 штук' другой по 60 штук.Какой автомат упаковывает больше коробок спичек в минуту и на сколько коробок больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000:50=600 (кор/мин) - первый автомат 30000:60=500 (кор/мин) - второй автомат 600-500=100 (кор) первый автомат упаковывает на 100 коробок спичек в минуту больше, чем второй
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