Два спичечных автомата выпускают каждый по 30000 спичек в минуту и упаковывают их в ??оробки: один по 50 штук' другой по 60 штук.Какой автомат упаковывает больше коробок спичек в минуту и на сколько коробок больше?

Математика

Два спичечных автомата выпускают каждый по 30000 спичек в минуту и упаковывают их в ??оробки: один по 50 штук' другой по 60 штук.Какой автомат упаковывает больше коробок спичек в минуту и на сколько коробок больше?

Автор: Гость