Два тела одинакового объема но сделанные из различных материалов находятся на од??ой и той же высоте над землей. Одинаковыми ли запасами энергии обладают эти тела
Физика
Два тела одинакового объема но сделанные из различных материалов находятся на од??ой и той же высоте над землей. Одинаковыми ли запасами энергии обладают эти тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, тело у которого плотность больше, обладает большей массой, а потенциальная энергия равна произведению массы на высоту на g, а значит, так как плотности разные запас энергии будет разным. Сделай лучшим если помог.
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