два теплохода отошли одновременно от двух пристаней,расстояние между которыми 4 500 м, в противоположных направлениях. скорость одного теплохода 550 м /минуту , а скорость другого - на 150 м/ минуту меньше . какое рас...

два теплохода отошли одновременно от двух пристаней,расстояние между которыми 4 500 м, в противоположных направлениях. скорость одного теплохода 550 м /минуту , а скорость другого - на 150 м/ минуту меньше . какое расстояние будет между ними через 3 часа?