два теплохода отошли одновременно от двух пристаней,расстояние между которыми 4 500 м, в противоположных направлениях. скорость одного теплохода 550 м /минуту , а скорость другого - на 150 м/ минуту меньше . какое рас...
два теплохода отошли одновременно от двух пристаней,расстояние между которыми 4 500 м, в противоположных направлениях. скорость одного теплохода 550 м /минуту , а скорость другого - на 150 м/ минуту меньше . какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 550 - 150 = 400(ммин) - скорость 2 теплохода 2) (550 + 400) х3 = 2850(м) - проплыли 3) 2850+4500 = 7350 (м) Ответ: расстояние равно 7350 километров.