Два токаря должны обработать 240 деталей .Первый токарь это задание выполняет за 5 часов .Второй токарь за час обрабатывает на 16 деталей меньше ,чем первый .Если два токаря б удут работать совместно ,то за сколько ча...

Два токаря должны обработать 240 деталей .Первый токарь это задание выполняет за 5 часов .Второй токарь за час обрабатывает на 16 деталей меньше ,чем первый .Если два токаря б удут работать совместно ,то за сколько часов выполнят это задание ? Задача - 5 класс .