ДВА ТОВАРИЩА Шли по лесу два товарища. Выскочил на них медведь. Один бросился беж??ть. Влез на дерево и спрятался. А другой остался на дороге. Делать было ему нечего — он упал наземь и притворился мертвым. Медведь подошёл к н...

Литература

ДВА ТОВАРИЩА Шли по лесу два товарища. Выскочил на них медведь. Один бросился беж??ть. Влез на дерево и спрятался. А другой остался на дороге. Делать было ему нечего — он упал наземь и притворился мертвым. Медведь подошёл к нему и стал нюхать. Мальчик дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо и отошёл. Когда медведь ушёл, товарищ слез с дерева и смеётся: - Ну что,— говорит,— медведь тебе на ухо сказал? - А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. 1) Подчеркни в тексте предложение, в котором заключена главная мыль. 2) Запиши, можно ли считать этих мальчиков настоящими друзьями. 3) Отметь пословицы, которые соответствуют теме текста. а) Без беды друга не узнаешь. б) В ногах правды нет. в) Друг познаётся в беде. г) Береги нос в большой мороз. д) Сам пропадай, а друга из беды выручай.

Автор: Гость