Два три предложения со словом сестричка
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Два три предложения со словом сестричка
Ответ(ы):
Гость:
Лисичка-сестричка повстречала серого волка. У моего друга была славная младшая сестричка. Мы с моей сестричкой Машей - лучшие подруги.
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