Два туриста одновременно вышли навстречу друг другу из двух поселков расстояние ??ежду которыми 18 км. через сколько часов они встретились если скорость одного из них 4 км/ч а другого 5 км/ч

Математика

Два туриста одновременно вышли навстречу друг другу из двух поселков расстояние ??ежду которыми 18 км. через сколько часов они встретились если скорость одного из них 4 км/ч а другого 5 км/ч

Автор: Гость