Два туриста одновременно вышли навстречу друг другу из двух поселков расстояние ??ежду которыми 18 км. через сколько часов они встретились если скорость одного из них 4 км/ч а другого 5 км/ч

Математика
Два туриста одновременно вышли навстречу друг другу из двух поселков расстояние ??ежду которыми 18 км. через сколько часов они встретились если скорость одного из них 4 км/ч а другого 5 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За час они пройдут 5+4=9км, 18/9=2часа Ответ: через 2 часа
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