Два туриста одновременно вышли в противоположных направлениях из одной турбазы. ??корость первого 4 км/ч, скорость второго км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Математика
Два туриста одновременно вышли в противоположных направлениях из одной турбазы. ??корость первого 4 км/ч, скорость второго км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*3=12 ответ растояние между ними через 3часа будет 12 км
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