Два туриста одновременно вышли в противоположных направлениях из одной турбазы. ??корость первого 4 км/ч, скорость второго км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

Математика

Два туриста одновременно вышли в противоположных направлениях из одной турбазы. ??корость первого 4 км/ч, скорость второго км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

Автор: Гость