Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.

Физика
Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Пети 300/50=6 м/с. скорость Вани 300/60=5 м/с. 6-5=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Глобус и карта: отличие
Ответить
Алгебра
Докажите что графики функций не пересекаются y=(6+x+x^2)/x+2, y=1-2x
Ответить
Математика
Сократите дроби в) 15/60, 88/33, 2/100, 50/100,
Ответить
Информатика
Помогите, не получается расшифровать, слово не выходит
Ответить
Биология
Яку функцію виконує пепсин
Ответить