Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.

Физика

Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.

Автор: Гость