Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.
Физика
Два ученика 7 класс Петя и Ваня бежали по стадиону.Длина круговой дорожки 300м.Петя ??робежал эту дистанцию за 50 с,а Ваня за 60с.Определите,на сколько отстал Ваня от Пети к моменту,кода Петя финишировал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Пети 300/50=6 м/с. скорость Вани 300/60=5 м/с. 6-5=1
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