Два угла треугольника равны 30 и 135 градусов а сторона лежащая против меньшего из н??х равна 4 см найти длину стороны треугольника лежащей против большего из этих углов

Математика

Два угла треугольника равны 30 и 135 градусов а сторона лежащая против меньшего из н??х равна 4 см найти длину стороны треугольника лежащей против большего из этих углов

Автор: Гость