Два угла треугольника равны 30 и 135 градусов а сторона лежащая против меньшего из н??х равна 4 см найти длину стороны треугольника лежащей против большего из этих углов
Математика
Два угла треугольника равны 30 и 135 градусов а сторона лежащая против меньшего из н??х равна 4 см найти длину стороны треугольника лежащей против большего из этих углов
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