Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину стороны треугольника,лежащей против меньшего из этих углов.

Математика

Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину стороны треугольника,лежащей против меньшего из этих углов.

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