Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину стороны треугольника,лежащей против меньшего из этих углов.
Математика
Два угла треугольника равны 60 градусов и 45 градусов,а сторона,лежащая против боль??его угла из этих углов,равна 3 корня из 2-х см.Найти длину стороны треугольника,лежащей против меньшего из этих углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т.синусов:a/sin60°=b/cin45°.Тогда имеем: 3√2/√3/2=b/√2/2, b=3√2·√2/2/√3/2=3·2/√3=2√3 Ответ:2√3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? Выберите один ответ: 1 заст..лить, к..сательная, сов..рш...
Математика
МНОГО БАЛЛОВ, ЕСТЬ ОТВЕТЫ! Медианы BD и CE треугольника ABC пересекаются в точке M. Ок??ужность, построенная на отрезке BM как на диаметре, прохо...