Два угла треугольника относятся как 5:9,а третий угол на 10гр. меньше меньшего из этих углов. Найдите наименьший угол треугольника

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Два угла треугольника относятся как 5:9,а третий угол на 10гр. меньше меньшего из этих углов. Найдите наименьший угол треугольника

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