Два угла треугольника относятся как 5:9,а третий угол на 10гр. меньше меньшего из этих углов. Найдите наименьший угол треугольника
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Два угла треугольника относятся как 5:9,а третий угол на 10гр. меньше меньшего из этих углов. Найдите наименьший угол треугольника
Ответ(ы):
Гость:
(5х-10)+5х+9х=180 19х=190 х=10 5х-10=40
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