Два ведра с емкостью 7и10л , как можно принести из реки 8л воды?

Математика
Два ведра с емкостью 7и10л , как можно принести из реки 8л воды?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Набрать в 7литровое воды  и вылить в 10литровое. Потом опять наполнить 7литровое и долить в 10литровое. В 7литровом осталось 4литра. 10литровое опустошить, в него вылить 4 литра. В 7литровое опять набрать воды и долить в 10литровое. В 7литровом остается 1 литр. 10литровое опустошить и вылить в него 1литр. Набрать полное 7литровое и долить к 1 литру в 10литровое. Итого, в 10литровом ведре будет 8 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(с-7)2=с2,(6-z)2=z2+36 з поясненнями 2 степені
Ответить
Биология
Что такое акромегалия?
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна 8 см.Это на а см больше его ширины. Запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника
Ответить
Математика
1% всех учащихся школы,или 3 человека,получили звание мастеров спорта.Что можно вычеслить?
Ответить
Русский язык
Как правильно просклонять слово гольф
Ответить