Два ведра с емкостью 7и10л , как можно принести из реки 8л воды?
Математика
Два ведра с емкостью 7и10л , как можно принести из реки 8л воды?
Ответ(ы):
Гость:
Набрать в 7литровое воды и вылить в 10литровое. Потом опять наполнить 7литровое и долить в 10литровое. В 7литровом осталось 4литра. 10литровое опустошить, в него вылить 4 литра. В 7литровое опять набрать воды и долить в 10литровое. В 7литровом остается 1 литр. 10литровое опустошить и вылить в него 1литр. Набрать полное 7литровое и долить к 1 литру в 10литровое. Итого, в 10литровом ведре будет 8 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Длина прямоугольника равна 8 см.Это на а см больше его ширины. Запиши в виде выраже??ия площадь этого прямоугольника
Математика
Русский язык