Два велосепедиста отправились из одного посёлкаодноврнменнов противоположных н??правлениях.через 30 мин расстояние между ними было 15 км.скорость одного из них 260 м/мин. узнай скорость другого велосепедиста . (вырази 15 км в м...

Математика

Два велосепедиста отправились из одного посёлкаодноврнменнов противоположных н??правлениях.через 30 мин расстояние между ними было 15 км.скорость одного из них 260 м/мин. узнай скорость другого велосепедиста . (вырази 15 км в метрах)

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