Два велосепедиста отправились из одного посёлкаодноврнменнов противоположных н??правлениях.через 30 мин расстояние между ними было 15 км.скорость одного из них 260 м/мин. узнай скорость другого велосепедиста . (вырази 15 км в м...
Математика
Два велосепедиста отправились из одного посёлкаодноврнменнов противоположных н??правлениях.через 30 мин расстояние между ними было 15 км.скорость одного из них 260 м/мин. узнай скорость другого велосепедиста . (вырази 15 км в метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*260=7800м проехал 1 велосипедист 15км-7800=15000-7800=7200 проехал 2 велосипедист 7200:30=240м мин
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