Два велосипедиста едут по шоссе навстречу друг к другу.скорость одного из них 15км/ч другого12км/ч

Математика
Два велосипедиста едут по шоссе навстречу друг к другу.скорость одного из них 15км/ч другого12км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vсближения=12,5+9,5=22км/час Сколько они проедут через 2 часа =22*2=44км Расстояние через 2 часа =56,08-44=12,08км Ответ:через 2 часа между ними будет 12,08 км.
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