Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа
Математика
Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - 5 = 13 (км/ч) - скорость второго велосипедиста 18 + 13 = 31 (км/ч) - скорость отдаления велосипедистов 31 * 0,6 =18,6 (км) расстояние, которое проедут 2 велосипедиста (в сумме) за 0,6 ч 18,6+ 4,4 =23 (км) Ответ:23 км
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