Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа

Математика
Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - 5 = 13 (км/ч) - скорость второго велосипедиста  18 + 13 = 31 (км/ч) - скорость отдаления велосипедистов  31 * 0,6 =18,6 (км) расстояние, которое проедут 2 велосипедиста (в сумме) за 0,6 ч  18,6+ 4,4 =23 (км)  Ответ:23 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План по сказке три толстые в учебнике по литературном чтению 4 класс
Ответить
Окружающий мир
Какая птица летает быстрее других стриж , дятел,кукушка?
Ответить
Математика
Построй прямоугольник, длина которого равна 3 см, что на 1 см больше ширины.найди его периметр.
Ответить
Русский язык
Составить предложения, в которых сочетания существительных в предложении будет обозначается время. После, до, с, к.
Ответить
Английский язык
Опис людини на англійській мові
Ответить