Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа

Математика

Два велосипедиста едут в противоположных направлениях.Скорость первого 18км/ч,а в??орого на 5 км в час меньше.какое расстояние между ними будет через 0.6 часов,если сейчас между ними 4.4 км Срочна даю 30 баллов пожалустаа

Автор: Гость