Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой, требуется 1 час, а д другому - полтора часа. Через ск...
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Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой, требуется 1 час, а д другому - полтора часа. Через сколько минут они встретятся
Ответ(ы):
Гость:
Расстояние между сёлами х .И скорость одного из велосипедистов тоже х Тогда скорость второго велосипедиста х/1,5 х/(х+х/1,5) = 3/5 часа или через 36 минут велосипедисты встретятся.
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