Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой, требуется 1 час, а д другому - полтора часа. Через ск...

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Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге,соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой, требуется 1 час, а д другому - полтора часа. Через сколько минут они встретятся

Автор: Гость