Два велосипедиста одновременно выехали друг другу навстречу из пунктов А и В ,рас??тояние межжду которым 66км. Скорость одного 12км/чЭ а другого на 2 км/ч меньше. Сколько км останется проехать им до встречи , если после их выез...
Математика
Два велосипедиста одновременно выехали друг другу навстречу из пунктов А и В ,рас??тояние межжду которым 66км. Скорость одного 12км/чЭ а другого на 2 км/ч меньше. Сколько км останется проехать им до встречи , если после их выезда прошло 2 часа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-2=10км/ч - скорость другого велосипедиста12*2=24км - проехал первый велосипедист10*2=20км-проехал другой велосипедист66-24-20=22км осталось до встречиОтвет: 22км
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