Два велосипедиста одновременно выехали друг другу навстречу из пунктов А и В ,рас??тояние межжду которым 66км. Скорость одного 12км/чЭ а другого на 2 км/ч меньше. Сколько км останется проехать им до встречи , если после их выез...

Математика

Два велосипедиста одновременно выехали друг другу навстречу из пунктов А и В ,рас??тояние межжду которым 66км. Скорость одного 12км/чЭ а другого на 2 км/ч меньше. Сколько км останется проехать им до встречи , если после их выезда прошло 2 часа ?

Автор: Гость