Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных напра??лениях Скорость одного 10 километров час другого 12 километров час .через сколько часов расстояние между ними будет равно 33 км

Математика

Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных напра??лениях Скорость одного 10 километров час другого 12 километров час .через сколько часов расстояние между ними будет равно 33 км

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