Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных напра??лениях Скорость одного 10 километров час другого 12 километров час .через сколько часов расстояние между ними будет равно 33 км
Математика
Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных напра??лениях Скорость одного 10 километров час другого 12 километров час .через сколько часов расстояние между ними будет равно 33 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=10 км/ч V2=12 км/ч S=33 T - ? V1T+V2T=S T(V1+V2)=S T=S/(V1+V2) T=33/(10+12)=33/22=3/2=1,5 часа
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