Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встретились Через 18 минут за сколько минут второй Велосипедист проезжает расстояние между этими пунктами если первый Велосипедист проезжа...
Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов навстречу друг другу и встретились Через 18 минут за сколько минут второй Велосипедист проезжает расстояние между этими пунктами если первый Велосипедист проезжает это расстояние за 30 минут
Ответ(ы):
Ответил Гость:
18(1/30+1/х)=1 18х+540=30х 30х-18х=540 12х=540 х=540/12 х=45 минут