Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились через 4 часа после выезда второго, который выехал на 2 часа позже и проехал до встречи на 14 км меньше первого. Каково расстояние между городами.
Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились через 4 часа после выезда второго, который выехал на 2 часа позже и проехал до встречи на 14 км меньше первого. Каково расстояние между городами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14:2=7 (км/ч) - скорость велосипедистов 2) 7*4=28 (км) - проехал второй велосипедист 3) 28+14=42 (км) - проехал первый велосипедист 4) 42+28=70 (км) Ответ: расстояние между городами 70 километров.
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