Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились через 4 часа после выезда второго, который выехал на 2 часа позже и проехал до встречи на 14 км меньше первого. Каково расстояние между городами.

Математика

Два велосипедиста выехали навстречу друг другу с одинаковой скоростью и встретились через 4 часа после выезда второго, который выехал на 2 часа позже и проехал до встречи на 14 км меньше первого. Каково расстояние между городами.

Автор: Гость