Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе

Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15+12=27(км/ч)-скорость сближения 2) S : 27(ч)-время встречи
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