Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе
Математика
Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15+12=27(км/ч)-скорость сближения 2) S : 27(ч)-время встречи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
За асвальтирывали 55% дороги после чего асталось за асвальтирвать еще 80 км какова длина всей дороги
Биология
Математика