Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе

Математика

Два велосипедиста выехали навстречу друг другу скорость 1 15км/ч а 2 12 км/ч через какое время они будут вместе

Автор: Гость