Два велосипедиста выехали одновременно из одного города в противоположных напра??лениях.Один из них проехал за час 28 км,а другой-35 км.Какое расстояние будет между велосипедистами через час после начала движения? 2

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно из одного города в противоположных напра??лениях.Один из них проехал за час 28 км,а другой-35 км.Какое расстояние будет между велосипедистами через час после начала движения? 2

Автор: Гость