Два велосипедиста выехали одновременно из одного города в противоположных напра??лениях.Один из них проехал за час 28 км,а другой-35 км.Какое расстояние будет между велосипедистами через час после начала движения? 2

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из одного города в противоположных напра??лениях.Один из них проехал за час 28 км,а другой-35 км.Какое расстояние будет между велосипедистами через час после начала движения? 2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) (28+35)*2=126км 2)126+28+35=189км Ответ : 189 км
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