Два велосипедиста выехали одновременно из ворот дома и поехали в противоположных направлениях через 5 минут расстояние между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скорость 200 метр...

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно из ворот дома и поехали в противоположных направлениях через 5 минут расстояние между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скорость 200 метров в минуту

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