Два велосипедиста выехали одновременно из ворот дома и поехали в противоположных направлениях через 5 минут расстояние между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скорость 200 метр...
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно из ворот дома и поехали в противоположных направлениях через 5 минут расстояние между ними было 2500 метров с какой скоростью ехал второй велосипедист если первый ехал со скорость 200 метров в минуту
Ответ(ы):
Гость:
1) 200×5=1000м- проехал первый. 2) 2500-1000=1500м- проехал второй. 3) 1500:5=300м/мин- скорость второго.
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