Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу первый со скоростью 15 км/ч а второй проехал до встречи на 6 км больше чем первый с какой скоростью ехал второй велосепидист если он встретился с первым через 3 ч?

Математика
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу первый со скоростью 15 км/ч а второй проехал до встречи на 6 км больше чем первый с какой скоростью ехал второй велосепидист если он встретился с первым через 3 ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)15*3=45(км)-столько проехал 1 2)45+6=51(км)-проехал 2 3)51:3=17(км/час) Ответ:17км/час скорость 2 велосипедиста.
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