Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу первый со скоростью 15 км/ч а второй проехал до встречи на 6 км больше чем первый с какой скоростью ехал второй велосепидист если он встретился с первым через 3 ч?

Математика

Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу первый со скоростью 15 км/ч а второй проехал до встречи на 6 км больше чем первый с какой скоростью ехал второй велосепидист если он встретился с первым через 3 ч?

Автор: Гость