Два велосипедиста выехали в противоположных направлениях из двух посёлков.Когда один проехал 40ем,а другой-50км,они оказались на расстоянии 300км друг от друга.Узнай расстояние между посёлками.

Математика

Два велосипедиста выехали в противоположных направлениях из двух посёлков.Когда один проехал 40ем,а другой-50км,они оказались на расстоянии 300км друг от друга.Узнай расстояние между посёлками.

Автор: Гость