Два велосипедиста выехали в противоположных направлениях из двух посёлков.Когда один проехал 40ем,а другой-50км,они оказались на расстоянии 300км друг от друга.Узнай расстояние между посёлками.
Математика
Два велосипедиста выехали в противоположных направлениях из двух посёлков.Когда один проехал 40ем,а другой-50км,они оказались на расстоянии 300км друг от друга.Узнай расстояние между посёлками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40+50=90 2)300-90=210 Ответ: 210 км расстояние между поселками
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