Два всадника выехали одновременно из двух замков расстояние между которыми 83 кил??метров через 2 часа между ними было 5 километров Скорость одного всадника 14 километров в час Какова скорость второго всадника

Математика

Два всадника выехали одновременно из двух замков расстояние между которыми 83 кил??метров через 2 часа между ними было 5 километров Скорость одного всадника 14 километров в час Какова скорость второго всадника

Автор: Гость