Два всадника выехали одновременно из двух замков расстояние между которыми 83 кил??метров через 2 часа между ними было 5 километров Скорость одного всадника 14 километров в час Какова скорость второго всадника
Математика
Два всадника выехали одновременно из двух замков расстояние между которыми 83 кил??метров через 2 часа между ними было 5 километров Скорость одного всадника 14 километров в час Какова скорость второго всадника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)83-5=78(км)-проскакали 2)78:2-14=25(км/ч)скорость второго
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