Два задания решите плиз

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Задача номер 7 1) 126:2=63(км/ч)- скорость автомобиля 2) 63-21=42(км/ч)-скорость автобуса 3) 126:42=3(ч) Ответ: за 3 часа приедет автобус 126 км. номер 8 самое большое 6-значное число это 100.000 (сто тысяч), а самое маленькое 4- значное 9.999 ( девять тысяч девятьсот девяносто девять) ,а их разность равна: 100.000-9.999=90.001