Два заряда, значение одного из которых 2 раза больше другого, поместили в поле большого одноимённо заряженного шара на одинаковых расстояниях от него, как показано на рисунке 121.Что вы можете сказать о силах, действующих на эт...

Физика

Два заряда, значение одного из которых 2 раза больше другого, поместили в поле большого одноимённо заряженного шара на одинаковых расстояниях от него, как показано на рисунке 121.Что вы можете сказать о силах, действующих на эти заряды? Изменятся ли эти силы, если заряд шара увеличить?

Автор: Гость