Два заряда, значение одного из которых 2 раза больше другого, поместили в поле большого одноимённо заряженного шара на одинаковых расстояниях от него, как показано на рисунке 121.Что вы можете сказать о силах, действующих на эт...
Физика
Два заряда, значение одного из которых 2 раза больше другого, поместили в поле большого одноимённо заряженного шара на одинаковых расстояниях от него, как показано на рисунке 121.Что вы можете сказать о силах, действующих на эти заряды? Изменятся ли эти силы, если заряд шара увеличить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила взаимодействия 2 заряда будет выше, и если увеличить заряд шара, то взаимодействие обоих будет сильнее, но тот, который больше в 2 раза всегда будет больше
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